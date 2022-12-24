Табак CULTt – лидирующие позиции в высшей кальянной лиге

24 декабря 2022, 12:36

Кальянокурение – это удивительный способ совершить необычные путешествия, не покидая родных стен.

Благодаря сотне различных сортов табака появляются уникальные возможности познакомиться с культурными традициями разных стран мира. Одним из бестселлеров продаж считается продукция немецкой компании Gulbahar tobacco international gmbh. Стоит купить табак CULTt https://duman.com.ua/collection/tabak-cultt, чтобы на себе ощутить неповторимость продукта, покорившего весь курительный мир.

Заглянем в содержимое табачной смеси

Брендовые производители продукции для курения держат в секрете фирменные формулы. Табак или табачная смесь – это основа курительного процесса. От его качества и состава напрямую зависят такие параметры, как крепость и количество дыма, вкус и аромат.

Разберемся подробнее, что важно знать о табаке для получения полноценного удовольствия. В содержимое курительной смеси входят:

1. Натуральные табачные листья (в виде измельченного сырья). Они бывают разной крепости и сорта.2. Активно пахнущие пропитки – ароматизатор смеси (натуральный или искусственный). Добавки обладают оригинальными вкусовыми качествами и придают неповторимый аромат выпускаемым клубам дыма.3. Патока (сахарный сироп). Это дополнительное вещество, которое применяется для образования вязкой консистенции. Благодаря ему табак не пересыхает при нагревании, а жар распределяется более равномерно.4. Пропитки из глицерина и эфирных масел, обеспечивающие образование густого дыма.

Перечисленные выше составляющие – это константа, уже ставшая классикой для табачных смесей. Что касается "секретных ингредиентов", то производители считают данную информацию коммерческой тайной и не разглашают.

Особенности продукции

CULTt – эта немецкая марка, которая относится к товарам премиум-класса. Она выгодно соперничает с конкурентами, поскольку характеризуется более привлекательной коммерческой стоимостью, не уступая по ароматичности и качеству.

Табак обладает следующими особенностями:

1. По показателям крепости продукция CULTt занимает среднюю нишу.2. Для изготовления табачной смеси применяется культовый лист Virginia Gold (сорта растений наивысшего качества с чистыми и однородными "лопастями"). Табачное сырье высушивают до оптимальной влажности, поэтому оно не липнет к рукам. Вся продукция имеет высокую степень очистки.3. Что касается вкуса, это полноценные миксы, которые можно употреблять в оригинальном виде или сочетать между собой в разных вариациях.

Полный ассортимент "Культа" в герметичных коробах из пищевого пластика предлагает интернет-магазин Duman. В каталоге представлен ассортимент, который насчитывает несколько десятков оригинальных продуктов. Среди них особой популярностью пользуются ледяные, мятные, цитрусовые нотки. Кроме того, можно предпочесть такие необычные вкусы, как лайм и бузина, конфеты Raffaello, чай плюс ваниль, экзотика или просто печенье Oreo.

Почему стоит выбрать CULTt

Продукция характеризуется следующими достоинствами:

1. При курении образуется большое количество дыма.2. Производитель предлагает вкусные и насыщенные разнообразные ароматы.3. Табак отличается средней крепостью, которая подходит для большинства любителей кальяна.

В зависимости от индивидуальных предпочтений можно выбрать оптимальный вариант крепости: легкий "Голд" и более крепкий "Стронг" (на основе листьев "Берли").