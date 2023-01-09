Новая встреча в формате Рамштайн состоится 20 января

9 января 2023, 14:15

Координации совместных действий перед ее проведением был посвящен телефонный разговор Министров обороны Германии и США, — указано на сайте немецкого оборонного ведомства.

Кроме того, Кристина Ламбрехт и Ллойд Остин обсудили совместную американо-германскую инициативу по поставке в Украину БМП западного производства.«В то время как Соединенные Штаты поставят боевые машины Bradley, Германия поставит до 40 БМП MARDER из запасов Бундесвера. Это также дополнит запланированную поставку бронированных разведывательных машин нашими французскими союзниками. Эти совместные усилия значительно укрепят боеспособность ВСУ.Вместе с нашими союзниками мы продолжаем поддерживать Украину в духе единства, солидарности и тесной координации. Вместе мы сильнее», — заявила Кристина Ламбрехт.