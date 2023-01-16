16 января 2023, 12:45

США хотят "уничтожить" ЧВК "Вагнер"

Деятельность ЧВК "Вагнер" вызывает беспокойство у властей США, в связи с чем Вашингтон ведёт работу по её нейтрализации в мире, — АР.



Советник Госдепартамента США Дерек Чолле заявил, что ЧВК "Вагнер" стремится вербовать наёмников из Сербии и других стран, а этого нельзя допустить.

