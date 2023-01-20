Україна стала ще ближчою до членства в НАТО

20 января 2023, 16:15

Україна стала ще ближчою до членства в Об’єднаному центрі передових технологій з кібероборони НАТО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов підписав Технічну угоду про приєднання нашої країни до Центру.



Офіційний запит на приєднання ми подали у серпні 2021 року в межах візиту делегації НКЦК до Таллінна під головуванням очільника Держспецзв’язку Юрій Щиголь.



Четвертого березня минулого року її одностайно підтримали всі члени Керівного комітету Центру.



Тепер документ мають підписати країни-члени CCDCOE.