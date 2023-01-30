30 января 2023, 15:15

Победивший на выборах Президента Чехии Петр Павел об Украине

Я очень гордился тем, что Чехия была одной из первых стран, которая предложила и оказала реальную поддержку Украине – военной техникой, деньгами, гуманитарной поддержкой.



Чехия останется прозападной, она сохранит свои стратегические отношения с ЕС и НАТО, она останется на стороне Украины.



Мы слышим, как президент Зеленский говорит, что Украина освободит всю свою территорию, включая Крым. Мы не должны говорить им, что это неправильный подход. Если они способны на это, мы должны их поддержать. Украина сама решает, когда сесть за стол переговоров и мы не должны подталкивать их.



Солидарность должна быть даже ценой временного понижения комфорта нашей жизни. Война в Украине – это и наша война, потому что касается нас. Мы не являемся прямым участником боевых действий, но это не значит, что эта война не наша. Это война за будущее международных отношений, за будущее безопасной Европы.



Одно из основных европейских государств-союзников нашей страны возглавил не просто политик, поддерживающий Украину, но и бывший председатель военного комитета НАТО. Надеемся, что такой мощный партнер будет способствовать дальнейшей интеграции Украины в Альянсе.

