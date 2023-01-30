В Україні автовласник може поділитися цифровою версією техпаспорта з родичем або іншою людиною через додаток «Дія». Як це зробити – у нашому роз’ясненні.
У застосунку Дія необхідно перейти в розділ «Послуги» й обрати пункт «Шеринг авто».
Потім – пункт «Поділитися авто».
Далі обрати автомобіль, який буде переданий, і вказати строк, протягом якого техпаспорт буде доступний у застосунку Дія іншої людини (після закінчення терміну заявка подається повторно).
Вказати особисті дані: місце проживання, e-mail, телефон або перевірити, чи коректно підтягнулись дані через BankID.
За допомогою QR-коду або посилання надіслати запит людині, якій ви шерите техпаспорт. Потенційний користувач має підтвердити запит, а у відповідь – надати свої дані та підписати заяву за допомогою «Дія.Підпису».
Після сповіщення, що потенційний користувач виконав усі дії, власник авто також має підписати заяву за допомогою «Дія.Підпису». Вона автоматично надходить на перевірку до сервісного центру МВС.
Протягом короткого проміжку часу техпаспорт з’явиться у застосунку Дія належного користувача.
Последние новости
- Технологии | Вчера, 17:15
Израиль помогает Украине за кулисами — Рон Пресор
- Безопасность | Вчера, 16:45
Ціни на газ у Європі знову впали нижче $600 за тисячу кубометрів
- Бизнес | Вчера, 16:15
Через Дію можна передати право керування авто: як це зробити
- Технологии | Вчера, 15:45
Турция и ОАЭ могут потерять доступ к рынку США за несоблюдение санкций - Reuters
- Технологии | Вчера, 15:15
Победивший на выборах Президента Чехии Петр Павел об Украине
- Железо | Вчера, 14:45
DM-MONG2740 и DM-MONB2709 - новые 4K-мониторы от Digma
- Железо | Вчера, 14:15
Новый тостер Scarlett HomeChef SC-TM11039
- Технологии | Вчера, 13:45
CES 2023: Hisense представляет новые модели и технологии
- Железо | Вчера, 13:15
QNAP TS-364 — трехдисковый NAS с двумя слотами M.2 PCIe и портом 2,5 Гбит/c
Последние материалы
- Обзоры | Сегодня, 0:14
EcoFlow DELTA Pro – "электростанция на колесах"!
- Аналитика | Позавчера, 8:20
Самое интересное за неделю. Выпуск 49 (2022) - старт продажів vivo Y02 та F-16 для ЗСУ
- Аналитика | 24 января, 16:51
Революція передачі даних: як сучасні технології допомагають бізнесу
- Аналитика | 22 января, 23:06
Самое интересное за неделю. Выпуск 48 (2022) - системи Patriot від Нідерландів та знижки на деякі EcoFlow DELTA
- Обзоры | 22 января, 22:01
ColorWay CW-PB200LPG2BL-PDD - 22.5Вт повербанк с дизайном "на миллион"
- Обзоры | 15 января, 23:42
Gelius Pro Blogger Set Life Hack Tune RGB GP-BS003 – автономний комплект для блогера
- Аналитика | 15 января, 21:00
Самое интересное за неделю. Выпуск 47 (2022) - нові продукти EcoFlow та рішення LAPP для резервних джерел живлення
- Фотогалереи | 12 января, 7:39
Первый модульный металлический мост из Франции установлен на Черниговщине
- Аналитика | 10 января, 0:37
Самое интересное за неделю. Выпуск 46 (2022) - в Україні з’явиться перший у світі авторизований офлайн-магазин EcoFlow
Популярные новости
- Бизнес | 28 января, 23:15
EcoFlow шукає інженерів з ремонту 5.00
- Технологии | Вчера, 17:15
Израиль помогает Украине за кулисами — Рон Пресор 0.00
- Безопасность | Вчера, 16:45
Ціни на газ у Європі знову впали нижче $600 за тисячу кубометрів 0.00
- Бизнес | Вчера, 16:15
Через Дію можна передати право керування авто: як це зробити 0.00
- Технологии | Вчера, 15:45
Турция и ОАЭ могут потерять доступ к рынку США за несоблюдение санкций - Reuters 0.00
- Технологии | Вчера, 15:15
Победивший на выборах Президента Чехии Петр Павел об Украине 0.00
- Железо | Вчера, 14:45
DM-MONG2740 и DM-MONB2709 - новые 4K-мониторы от Digma 0.00
- Железо | Вчера, 14:15
Новый тостер Scarlett HomeChef SC-TM11039 0.00
- Технологии | Вчера, 13:45
CES 2023: Hisense представляет новые модели и технологии 0.00