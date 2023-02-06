Перелет в Украину истребителей F-16 вопрос времени и дипломатии

6 февраля 2023, 10:15

Влиятельная The New York Times провела детальный анализ ситуации, сложившейся вокруг поставок боевой авиации.

Мы приводим актуальные выводы и заявления:Украине F-16 нужны для авиаподдержки войск, которые пойдут в контрнаступление на юго-востоке и для защиты городов от ракетных атак рф. F-16 – самый маневренный истребитель в мире, за исключением F-22.Отказ Байдена от поставок самолетов не окончательный. Источники в Белом доме заявляют, что это «временно». И уж точно, администрация Байдена разрешит союзникам передавать свои истребители Украине.Украина уже получила «позитивные сигналы от Польши, которая готова передать F-16 поcле согласования с НАТО».Поставки могут пойти также из Нидерландов и Дании, которые начали процесс замещения авиапарка на истребители F-35. У ВВС Нидерландов на вооружении 40 единиц F-16, и Кабмин страны пообещал положительно рассмотреть запрос Украины.Поскольку много союзников США в Европе имеют на вооружении F-16, это облегчит Украине их ввод в строй и техобслуживание. Украинские пилоты МиГ-29 могут легко освоить новую технику.Украина рассчитывает на более быстрое разрешение вопроса, чем с теми же танками «Leopard». Поставки F-16 могут кардинально изменить ход войны и обеспечить победу нашей стране.