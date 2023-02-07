Польша построит электронное заграждение на границе с РФ

7 февраля 2023, 12:45

Лейтенант пограничной службы Анна Михальская рассказала, что электронная система на участке из Калининградской области должна охватить около 200 км сухопутной границы.

Подрядчик уже готовит проект, который передаст на утверждение пограничной службе.Сообщается, что благодаря системе датчиков и камер можно осуществлять мониторинг границы 24/7 вне зависимости от погодных условий. При этом нет необходимости находиться непосредственно на линии границы. Алгоритмы разработаны так, чтобы пограничник мог реагировать только на реальные попытки пересечения границы людьми.