В Китае намекнули на возможность захвата части РФ всего за сутки

19 ноября 2019, 12:45

Китайское информационное агентство «East Day» опубликовало материал, в котором рассказывается о том, как Калининградскую область РФ можно захватить всего лишь за сутки.

Обусловлено этого отсутствием соединения данного региона с основной частью России, а, следовательно, и отсутствием эффективной защиты.

Ду Венлон, специальный военный эксперт по «Оборонным наблюдениям», считает, что, если Калининградская область будет захвачена в течение двух недель, это является «скромным» достижением, потому что Калининградская область — это небольшое место, это всего 15 000 квадратных километров и 500 километров до российской границы. Она находится в 1000 километров от Москвы, но очень близко к странам НАТО, всего в 300 километрах от Германии. Вероятно, это стена от Польши. В этом случае, если НАТО начнет различные виды атак, военный блок может атаковать Калининградскую область в сжатые сроки и захватит эту область в течение двух дней, а не двух недель», - сказано в материале издания.