Путин будет воевать и в 2023 году, — аналитики ISW

Президент РФ попытается продлить обычные военные операции, чтобы удержать ранее захваченные территории и создать условия для сворачивания западной поддержки Украины.
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