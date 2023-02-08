5-6 тысяч артиллерийских снарядов используют ВСУ ежедневно, — Financial Times

8 февраля 2023, 11:15

Такое количество боеприпасов составляет годовой госзаказ небольшого европейского государства, — отметило издание.

Тем временем "России не хватает боеприпасов и подразделений для успешных наступлений, заявляет ВеликобританияМинистерство обороны Великобритании заявило, что сейчас России почти наверняка не хватает боеприпасов и маневренных частей, необходимых для успешного наступления.Москва будет продолжать требовать масштабных наступлений, но маловероятно, что Россия сможет в ближайшие недели нарастить силы, необходимые для того, чтобы существенно повлиять на исход войны, согласно последнему отчету разведки министерства обороны Великобритании", -The Guardian.