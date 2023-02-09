В ДСНС заявили, що ризики землетрусу в Україні є незначними

“У першу чергу повідомлення про ймовірність землетрусу в Україні поширюється з метою посіяти паніку серед населення. Безумовно, ризики є, але вони не такі значні, як на території Туреччини. І зараз говорити, що Україні загрожують такого ж роду масштабні землетруси, ми не можемо. Є відповідні фахівці, які можуть це підтвердити”, - зазначив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.
Нагадаємо, 6 лютого на кордоні Туреччини та Сирії сталося кілька потужних землетрусів. За останніми даними, кількість загиблих перевищила 11 тисяч осіб.
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