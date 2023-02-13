В Украине запретили эксплуатацию 4 энергоблоков Запорожской АЭС

13 февраля 2023, 9:15

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины выдала соответствующее распоряжение вследствие невозможности устранить выявленные нарушения требований ядерной и радиационной безопасности.

Следовательно, эксплуатация указанных ядерных установок на энергетических уровнях мощности запрещена.Отмечается, что промышленная площадка ЗАЭС испытывает периодические обстрелы, воздушные линии связи с энергетической системой Украины получили повреждения, на объект не допускаются украинские специалисты, нет возможности поддерживать работоспособность и безопасность станции.«В результате оккупации российскими военными промышленной площадки не обеспечивается функционирование системы физической защиты ядерной установки», - отмечают в Инспекции.В связи с этим Госатомрегулирования ограничивает эксплуатацию:▪️ энергоблока №3 в состоянии «остановки для ремонта»;▪️ энергоблока №4 в состоянии «холодная остановка»;▪️ энергоблоков №№5-6 в состоянии «горячая остановка», с последующим переводом в «холодную остановку».Ограничения будут действовать до устранения выявленных нарушений.