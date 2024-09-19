Украина и Норвегия начали реализацию совместных ядерных проектов

19 сентября 2024, 10:15

Об этом сообщили в Госатомрегулировании. Наши инспекторы работают в этой сфере совместно с DSA - Норвежским агентством по радиационной и ядерной безопасности.

Стороны также взаимодействуют в разработке политики и процедур для восстановления регуляторного контроля над ядерными объектами, пострадавшими от оккупации и боевых действий. Также ведутся работы в сфере управления критическими знаниями, необходимыми для защиты персонала, населения и окружающей среды во время ядерных или радиационных инцидентов, вызванных боевыми действиями.