Mодульные автоматические выключатели ARMAT IEK

13 февраля 2023, 15:15

Модульные автоматические выключатели ARMAT IEK с время-токовыми характеристиками Z, K, L применяются на промышленных объектах, обеспечивают надежную защиту электрических сетей напряжением 230/400 В от перегрузки и короткого замыкания.



Новинки в инновационной линейке ARMAT IEK успешно прошли испытания по стандарту IEC 60947-2. Обладают всеми преимуществами модульного оборудования серии ARMAT: повышенной прочностью корпуса, усиленной дугогасительной камерой, независимым механизмом расцепления и т.д. Полностью совместимы с дополнительными устройствами из линейки ARMAT IEK.

Преимущества модульных автоматических выключателей ARMAT IEKПрочность конструкции.Высокая скорость срабатывания.Улучшенная дугогасительная камера.Соответствие российским и международным стандартам бытового и промышленного назначения.Гарантия 10 лет.Технические характеристики модульных автоматических выключателей ARMAT IEKНоминальный ток: до 63 А.Предельная отключающая способность: 10 000 А.Механическая износостойкость: 20 000 циклов.Электрическая износостойкость: 10 000 циклов.Возможность подключения шинами PIN, FORK.Диапазон рабочих температур: от —40 до +50 °С.