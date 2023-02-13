Mодульные автоматические выключатели ARMAT IEK

Модульные автоматические выключатели ARMAT IEK с время-токовыми характеристиками Z, K, L применяются на промышленных объектах, обеспечивают надежную защиту электрических сетей напряжением 230/400 В от перегрузки и короткого замыкания.
Новинки в инновационной линейке ARMAT IEK успешно прошли испытания по стандарту IEC 60947-2. Обладают всеми преимуществами модульного оборудования серии ARMAT: повышенной прочностью корпуса, усиленной дугогасительной камерой, независимым механизмом расцепления и т.д. Полностью совместимы с дополнительными устройствами из линейки ARMAT IEK.
Преимущества модульных автоматических выключателей ARMAT IEK
Прочность конструкции.
Высокая скорость срабатывания.
Улучшенная дугогасительная камера.
Соответствие российским и международным стандартам бытового и промышленного назначения.
Гарантия 10 лет.
Технические характеристики модульных автоматических выключателей ARMAT IEK
Номинальный ток: до 63 А.
Предельная отключающая способность: 10 000 А.
Механическая износостойкость: 20 000 циклов.
Электрическая износостойкость: 10 000 циклов.
Возможность подключения шинами PIN, FORK.
Диапазон рабочих температур: от —40 до +50 °С.