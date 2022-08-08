Контакторы КМИ (РЕВЕРС) IEK – универсальное решение для различных отраслей

Контакторы КМИ (РЕВЕРС) IEK используются для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей, а также для дистанционного управления цепями освещения, нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (категория применения АС-1). Поставляются с заводскими шинами и механической блокировкой.
По конструктивным и техническим характеристикам малогабаритные контакторы КМИ (РЕВЕРС) IEK соответствуют требованиям международных и российских стандартов ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009). Прошли сертификационные испытания, на их серийный выпуск получен сертификат соответствия РОСС CN.ME86.B00144.
Высокая электрическая и механическая износостойкость.
Широкий ассортимент.
Совместимость со всеми дополнительными устройствами IEK.
Особенности конструкции контакторов КМИ (РЕВЕРС) IEK
Присоединительные контакты овальной формы обеспечивают надежную фиксацию проводников.
Короткозамкнутые алюминиевые кольца, запрессованные в полюсные наконечники неподвижной части магнитной системы, предусмотрены для предотвращения детонации.
Насечки на присоединительных контактах снижают нагрев проводов благодаря надежной фиксации в местах присоединения и увеличению суммарной площади контакта.
Технические характеристики контакторов КМИ (РЕВЕРС) IEK
В конструкции используются первичные материалы.
Доп. контакты в базе (9А-32А -1; 40А-95А -2).
Токи от 9 до 95 А.
Напряжения катушки: 230 и 400 В.
Сферы применения контакторов КМИ (РЕВЕРС) IEK
Управление вентиляторами, насосами, тепловыми завесами, печами, кран-балками, станками, освещением.
В системах автоматического ввода резерва (АВР).