Контакторы КМИ (РЕВЕРС) IEK – универсальное решение для различных отраслей

8 августа 2022, 11:15

Контакторы КМИ (РЕВЕРС) IEK используются для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей, а также для дистанционного управления цепями освещения, нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (категория применения АС-1). Поставляются с заводскими шинами и механической блокировкой.





По конструктивным и техническим характеристикам малогабаритные контакторы КМИ (РЕВЕРС) IEK соответствуют требованиям международных и российских стандартов ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009). Прошли сертификационные испытания, на их серийный выпуск получен сертификат соответствия РОСС CN.ME86.B00144.



Высокая электрическая и механическая износостойкость.

Широкий ассортимент.

Совместимость со всеми дополнительными устройствами IEK.

Особенности конструкции контакторов КМИ (РЕВЕРС) IEK



Присоединительные контакты овальной формы обеспечивают надежную фиксацию проводников.

Короткозамкнутые алюминиевые кольца, запрессованные в полюсные наконечники неподвижной части магнитной системы, предусмотрены для предотвращения детонации.

Насечки на присоединительных контактах снижают нагрев проводов благодаря надежной фиксации в местах присоединения и увеличению суммарной площади контакта.

Технические характеристики контакторов КМИ (РЕВЕРС) IEK



В конструкции используются первичные материалы.

Доп. контакты в базе (9А-32А -1; 40А-95А -2).

Токи от 9 до 95 А.

Напряжения катушки: 230 и 400 В.

Сферы применения контакторов КМИ (РЕВЕРС) IEK



Управление вентиляторами, насосами, тепловыми завесами, печами, кран-балками, станками, освещением.

В системах автоматического ввода резерва (АВР).