На Київщині викрили понад 20 підпільних казино, - поліція

Під час обшуків поліцейські вилучили понад 240 системних блоків та іншу комп’ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням для проведення азартних ігор.
Організаторам нелегальних гральних залів загрожує штраф до 680 тисяч гривень.
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