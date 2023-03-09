Ряд популярных моделей ONYX BOOX получил обновленное ПО

Вышла новая версия прошивки для моделей ONYX BOOX Darwin 9, ONYX BOOX Livingstone 2, ONYX BOOX Volta 4 и ONYX BOOX Faust 5.
Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.
Список изменений следующий:
Обновлено ядро программного обеспечения до версии 3.3.1.
Добавлены виртуальные кнопки Android.
Увеличена длина шкал регулировок громкости и подсветки.
Исправлена ошибка запоминания вариантов подсветки.
Улучшена панель центра управления.
Обновлена версия программ Alreader X Pro и NeoReader.
Настройки обновления экрана сейчас могут быть применены к каждому приложению в отдельности.
Исправлена ошибка дублирования файлов при PUSH-передаче.
Исправлены некоторые известные ошибки ядра 3.2.2
Внесены другие изменения и улучшения.
Скачать новую прошивку можно на странице поддержки.
Напомним, что все модели, получившие обновления, базируются на операционной системе Android 11 и позволяют устанавливать и использовать различные сторонние приложения, существенно расширяя возможности использования устройств.