Ряд популярных моделей ONYX BOOX получил обновленное ПО

9 марта 2023, 14:45

Вышла новая версия прошивки для моделей ONYX BOOX Darwin 9, ONYX BOOX Livingstone 2, ONYX BOOX Volta 4 и ONYX BOOX Faust 5.

Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.



Список изменений следующий:



Обновлено ядро программного обеспечения до версии 3.3.1.

Добавлены виртуальные кнопки Android.

Увеличена длина шкал регулировок громкости и подсветки.

Исправлена ошибка запоминания вариантов подсветки.

Улучшена панель центра управления.

Обновлена версия программ Alreader X Pro и NeoReader.

Настройки обновления экрана сейчас могут быть применены к каждому приложению в отдельности.

Исправлена ошибка дублирования файлов при PUSH-передаче.

Исправлены некоторые известные ошибки ядра 3.2.2

Внесены другие изменения и улучшения.

Скачать новую прошивку можно на странице поддержки.



Напомним, что все модели, получившие обновления, базируются на операционной системе Android 11 и позволяют устанавливать и использовать различные сторонние приложения, существенно расширяя возможности использования устройств.