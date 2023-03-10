Вторжение россии нанесло громадный ущерб украинской экологии

10 марта 2023, 10:15

Медиа-корпорация DW обнародовала крайне тревожные факты.



Ядовитые сельхозугодья

Не менее 10,5 млн га сельскохозяйственных угодий в Украине загрязнены ядовитыми веществами из-за боевых действий. Через растения, воду и животных токсины рано или поздно попадут в организм человека.



Невидимый след

Разрушение в ходе российских обстрелов зданий и домов приводит к выбросам в атмосферу асбеста, а после пожаров на НПЗ нефть и химикаты проникают в подземные горизонты.



Канцерогены в почве

Пробы почвы в Харьковской области показали высокую концентрацию канцерогенных тяжелых металлов, таких как свинец, мышьяк, ртуть и кадмий. Эти металлы содержатся в боеприпасах и попадают в почву после подрывов.



Угрозы здоровью

Ртуть, в частности, вызывает повреждение нервных клеток и это может привести к врожденным дефектам у детей. А свинец может привести к нарушениям развития плода и выкидышам.



Зараженное море

Немецкие токсикологи считают, что Черное море превратится в море, полное ядовитых боеприпасов, которые практически невозможно будет утилизировать. Морской флоре и фауне будет нанесен непоправимый ущерб.



Счет на миллиарды

По предварительной оценке Института имени Соколовского ущерб экологии и потери земельного фонда уже обошлись Украине в сумму не менее $15 млрд. К сожалению, она растет с каждым днем войны.