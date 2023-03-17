17 марта 2023, 10:45

В Украине запустили платформу для помощи пострадавшим от войны

В Минреинтеграции рассказали, что на онлайн-платформе собраны все ключевые службы, которые оказывают украинцам психологическую, юридическую и социальную помощь.



Также есть информация о том, как действовать в стрессовых ситуациях, поддержать родных в оккупации и преодолеть "синдром уцелевшего".



В Минреинтеграции добавили, что все сервисы проверены, конфиденциальны и бесплатны.

