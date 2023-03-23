Dell представила ноутбук, способный работать 16 часов автономно

23 марта 2023, 12:45

Компания анонсировала свой самый первый ноутбук с Windows на ARM – Inspiron 14. Это также первый ноутбук Dell, оснащенный чипом Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2.

Ноут имеет 14-дюймовым экраном с разрешением FHD (1920×1080 пикселей) со светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием (без сенсорного экрана).Производители говорят, что двухэлементная батарея ёмкостью 40 Втч может обеспечить до 16 часов локального воспроизведения HD-видео. А это, согласитесь, очень удобно, особенно при проблемах с электричеством.