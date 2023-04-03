3 апреля 2023, 16:15

США не будуть надавати Україні ATACMS, але розглядають інші варіанти

«Радіус дії ATACMS більший, але є інші системи, які можуть забезпечити ту ж далекобійність», — зазначив генерал Марк Міллі.


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