Укрпошта поповнює автопарк: 44 нові машини будуть доставляти вантажі по Україні

11 апреля 2023, 10:15

Попри війну Укрпошта продовжує працювати над покращенням своїх послуг аби надавати якісний сервіс у будь-якому куточку країни.

Швидка та надійна доставка та забезпечення населення товарами першої необхідності є ключовими аспектами у роботі Укрпошти. Саме тому компанія продовжує інвестувати в розширення мережі та в розвиток автомобільної інфраструктури. Найперше це стосується південних та східних регіонів, де через окупацію та воєнній дії Укрпошта втратила значну частину автопарку.



Днями автопарк національного оператора поповнився 44 вантажівками ISUZU NQR 90 з вантажопідйомністю 4,53 тони кожна. Нові автівки замінять втрачені та пошкоджені машині під час війни, аби Укрпошта мала змогу продовжувати свою роботу. Перші автомобілі з партії вже забезпечують перевезення поштових відправлень у Херсонській та Миколаївській областях, завдяки чому жителі прифронтових регіонів та деокупованих територій можуть отримувати ліки та необхідні товари, а військові – замовляти з доставкою потрібні речі та, звичайно ж, отримувати посилки від рідних. Незабаром автопарки інших дирекцій по всій Україні також поповняться новенькими автомобілями.

«Станом на зараз Укрпошта через війну росії зазнала збитків на понад 34 млн євро. Приблизно 30% відділень не підлягають відновленню, втрачено частину автопарку. Проте якщо відсутність приміщення ми можемо компенсувати роботою пересувних відділень, то втрата машин, що перевозять відправлення по Україні, є критичною і потребує швидкої заміни. Особливо зараз, коли крім безпосередньо потових та логістичних послуг, які Укрпошта надає населенню, ми періодично задіяні у реалізації масштабних державних проєктів, на виконання яких також задіяні магістральні автівки. Тож важливість нових 44 машин важко переоцінити. Дякую нашим партнерам – банку ПУМБ за системну підтримку Укрпошти навіть в війну, і «Комтранскомплект» за якісні машини)», - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський



За рік війни Укрпошта втратила значну частину свого автопарку на сході та півдні, який забезпечував доставку для мільйонів людей навіть у найвіддаленіших селах. Але попри це, Укрпошта разом з партнерами робить усе можливе, аби забезпечити населення ліками, товарами та продуктами харчування, щоб допомогти мешканцям деокупованих територій та прифронтових регіонів у відновленні побуту та поверненні до звичайного мирного життя.



Нові вантажівки, які будуть забезпечувати безперебійну роботу поштового оператора придбані на умовах фінансового лізингу від банку ПУМБ.



«Вибір ПУМБ для супроводження чергової лізингової угоди Укрпошти у такий надскладний час – свідчення глибокої довіри і багаторічної успішної співпраці. ПУМБ залишається одним із лідерів банківського ринку України, який активно підтримує економіку і навіть у війну продовжує кредитувати і надавати фінансові послуги власним клієнтам. Для нас успішна реалізація цієї непростої угоди - велика відповідальність і підтвердження високого рівня майстерності команди фінлізингу банку. Ми доклали максимум зусиль всупереч чисельним перешкодам і обмеженням воєнного стану задля придбання якісного дообладнання і своєчасного постачання автомобілів для головної пошти країни. Сьогодні ми радіємо, що ці 44 новенькі вантажівки вже курсують між українськими містами та селами, вчасно забезпечуючи наших громадян поштовими та логістичними послугами. Впевнений, що ПУМБ і Укрпошта здатні й надалі продовжувати та розширювати взаємовигідну співпрацю», - зазначає заступник голови правління ПУМБ Артур Загородников.



Під час вибору автомобілів була надана увага не лише їх вантажопідйомності, але і їхньої комплектації. Зокрема, усі автомобілі мають гарантію на 36 місяців або 200 000 км пробігу, оснащені гідробортом, відеореєстратором, GPS-трекером та забезпечені технічним обслуговуванням на 200 000 км пробігу



Нагадаємо, що Укрпошта розпочала масштабне оновлення автопарку декілька років тому. Зокрема, в березні 2021 року Укрпошта здійснила найбільшу на ринку України закупівлю автомобілів з 1860 авто для пересувних відділень. Станом на 2023 рік автопарк Укрпошти нараховує близько машин 2860, з них 1788 авто працюють в режимі пересувних відділень поштового зв’язку.