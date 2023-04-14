14 апреля 2023, 8:45

Xiaomi визнали міжнародним спонсором війни, – рішення НАЗК

Компанія не просто продовжила свою роботу в рф після повномасштабного вторгнення, але і досі залишається лідером з продажу смартфонів у державі-терористі.


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