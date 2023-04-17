Трофейный российский танк Т-90А вывезли на исследование в США

17 апреля 2023, 10:15

Боевую машину заметили в Луизиане. Фото стоящего на платформе для транспортировки танка было выложено в открытом доступе на портале The Drive.

По данным информационного портала «Тиск» это трофейный российский Т-90А образца 2004 года. Он принадлежал 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде рф. Ценный трофей был захвачен ВСУ в сентябре 2022 года на Харьковщне.Авторы издания предположили, что в Америку этот танк мог прибыть в рамках программы по изучению иностранных образцов вооружения с целью выявить их возможности и уязвимые места.Вооруженные силы США также могут использовать подобные трофеи для ознакомления с оборудованием, которое могут увидеть на поле боя, или для учений.