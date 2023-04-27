Keenetic представляет беспроводной маршрутизатор Ultra KN 1811

27 апреля 2023, 9:45

Обновленная Ultra получила энергоэффективный 2-ядерный процессор MT7622B с 512 Мбайт оперативной памяти DDR3.



Благодаря оптимизациям KeeneticOS архитектура ARM Cortex A53 с частотой всего лишь 1,35 ГГц дает скорости 250 500 Мбит/с для ресурсоемких VPN протоколов OpenVPN и IPSec, до 240 Мбайт/с при обмене с USB накопителями, а также 40 Мбайт/с на загрузку при использовании встроенного торрент клиента.

Новую планку результатов поднял 2,5 гигабитный сетевой интерфейс: производительность маршрутизации по протоколам IPoE и PPPoE составляет до 3000 Мбит/с в дуплексе, а в случае L2TP и PPTP — до 1500 Мбит/c. По умолчанию порт работает в режиме LAN, чтобы без предварительной настройки подключить к Ultra сетевой коммутатор, быстрое клиентское устройство, такое как NAS сервер, основной рабочий или игровой компьютер, а также второй Ultra KN 1811 для организации 2,5 гигабитного кабельного звена Mesh Wi-Fi системы. Дополнительно можно агрегировать два гигабитных LAN порта для удвоения пропускной способности поддерживающего такую опцию NAS или компьютера.Беспроводную связь в частотном диапазоне 5 ГГц реализует радиомодуль MT7915, дополненный усилителем сигнала MT7975. Максимальная канальная скорость 2402 Мбит/c доступна Wi-Fi 6 клиентам, которые подключаются в режиме 2x2 с шириной полосы 160 МГц или 4x4 на 80 МГц. Менее скоростной, но более дальнобойный диапазон 2,4 ГГц, актуальный не только для старых клиентских устройств, но также для современного бытового оборудования и техники умного дома, обслуживает радиомодуль, встроенный в процессор. Важным звеном работы Wi-Fi со стороны чипа MT7622B является тщательно настроенный разработчиками Keenetic аппаратный ускоритель беспроводных операций, так называемый WHNAT, который существенно разгружает процессор при обработке мелких пакетов. Это, например, важно для компьютерных игр и шлемов виртуальной реальности. Кроме того, в лаборатории Keenetic проводился нагрузочный тест одновременного обслуживания сорока беспроводных клиентов в 5 ГГц и сорока клиентов в 2,4 ГГц, показавший (через порт 2,5 Гбит/с) суммарную производительность около 1850+500 Мбит/с с равномерным распределением скорости между клиентами и практически без потери суммарного показателя с ростом числа клиентов.Два USB-порта версий 3.0 и 2.0 расширяют функциональность KeeneticOS дополнительными приложениями, если подключить внешние диски, модемы xDSL и LTE (вплоть до cat.19), модули IP телефонии и принтеры. Скорость чтения с USB3.0 накопителя по Wi-Fi достигает 135 Мбайт/с.