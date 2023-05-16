Нічна атака по Україні коштувала росії мінімум $120 мільйонів

16 мая 2023, 11:15

Зокрема, ракета "Кинджал" може коштувати від $10 млн і вище, а загальна вартість 6 пусків - $60 млн.

Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від $20 тисяч до $50 тисяч за одиницю. В середньому, 6 таких БпЛА коштували 280 тис доларів.



російський безпілотник "Орлан-10" коштує, за оцінкою Генштабу, $100 тис.



«Калібр» коштує $6,5 млн, тобто загальна вартість випущених ракет вночі становить 58,5 млн доларів.



Тобто, наша ППО за одну ніч збила 120 мільйонів доларів.

