BMW выпустила полностью электрическую лодку

Это однопалубная лодка, которая может вместить около дюжины людей. Максимальная скорость лодки – 30 узлов, или около 58 км в час.
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