Канада передаст ВСУ 10 многоцелевых лодок от Zodiac Hurricane Technologies

25 января 2024, 12:45

"Эти многомоторные надувные лодки с жестким корпусом будут помогать Украине в различных морских операциях, включая поисково-спасательные, транспортировку войск и грузов, наблюдение и разведку. Каждая лодка будет оснащена сложной системой обнаружения, навигации и связи. [...] Поставка этих лодок, а также обучение должны завершиться к концу весны 2024 года", — говорится в сообщении минобороны Канады, опубликованном после онлайн-встречи в формате "Рамштайн".