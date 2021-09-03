BMW представила Motorrad CE 02 — небольшой электрический мотоцикл без излишеств

3 сентября 2021, 13:45

Официальный дебют концепта BMW Motorrad CE 02 состоится на мероприятии IAA Mobility 2021 в Германии на следующей неделе. А пока компания сделала предварительный анонс.

Лёгкая и практичная модель гармонично сочетает в себе черты современного скутера и классического мотоцикла.

«Мы хотели разработать доступное двухколёсное транспортное средство для каждого желающего быть мобильным и независимым. Вы полюбите его за то, что он всегда с вами, и он просто работает — даже если вы случайно обойдётесь с ним не так бережно, как нужно», — прокомментировал проект Александр Букан (Alexander Buckan), глава команды разработчиков. Он также назвал Motorrad CE 02 «скейтбордом на двух колёсах». Байк представляет собой нечто большее, чем игрушку для начинающих гонщиков-подростков, это полноценный электрический мотоцикл для городских поездок на небольшие расстояния.



Модель отличается простыми пропорциями, небольшими габаритами и низким центром тяжести, что в сочетании с крупными 15-дюймовыми колёсами делает BMW Motorrad CE 02 по-настоящему удобным транспортным средством. Дизайн отличается намеренно дисгармоничными сочетаниями винтажных деталей с глянцевыми и матовыми поверхностями. На удлинённом сиденье достаточно места для двоих, а уж один водитель разместится здесь с полным комфортом.



Габариты байка действительно невелики, но это делает его более практичным. В свободном пространстве между сиденьем и рамой предусмотрено место для мелких предметов, при необходимости их можно прижать эластичными креплениями. Под блоком аккумулятора размещены кронштейны, на которых можно поперечно закрепить скейтборд, он же будет служить подставкой для ног.

В передней части CE 02 размещён небольшой затемнённый фонарь из четырёх светодиодных элементов, их вполне достаточно для ночной езды. Присутствует и пара полупрозрачных задних светодиодных фонарей, они разнесены на достаточно большое расстояние, чтобы оставаться видимыми для других участников дорожного движения. На руле также расположен небольшой цветной экран, на который выводится необходимая информация, например, оставшийся запас хода и уровень заряда аккумулятора.



При массе 120 кг байку хватает относительно скромного электродвигателя мощностью 11 кВт (15 л.с.). Подробных технических характеристик пока нет, но известно, что BMW Motorrad CE 02 разгоняется до 90 км/ч и обладает запасом хода в 90 км.

(С) 3dnews