Автопроизводители рассчитывают на улучшение ситуации с чипами только в 2023 году

7 сентября 2021, 10:45

Для принимающих участие в выставке IAA Mobility компаний мюнхенская площадка стала местом обмена актуальной информацией о положении дел в отрасли.

Автопроизводители пока очень осторожно оценивают перспективы улучшения ситуации с дефицитом полупроводниковых компонентов. Некоторые из них считают, что о победе над проблемой можно будет говорить не ранее 2023 года.



Высказывания представителей автопрома на немецком мероприятии обобщает Reuters. Руководство Daimler считает, что эта немецкая компания сможет увеличить объёмы поставок собственной продукции к четвёртому кварталу текущего года, но дефицит чипов будет сказываться на её деятельности и в 2023 году, пусть и в значительно меньшей степени. Проблемы отрасли не должны помешать Daimler реализовать намеченные планы в части перевода автомобилей на электротягу.



Глава Renault Лука де Мео (Luca de Meo) отметил, что в третьем квартале дефицит чипов был выражен сильнее, чем ожидалось, но в четвёртом квартале ситуация должна улучшиться. Представители Bosch заявили, что дефицит компонентов ослабнет в ближайшие месяцы, но поставки всё равно будут ограничены и в следующем году. Возглавляющий BMW Оливер Ципсе (Oliver Zipse) считает, что проблемы с поставками комплектующих будут сохраняться на протяжении ближайших шести или двенадцати месяцев.

(С) 3dnews.