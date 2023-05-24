24 мая 2023, 11:15

Після закінчення війни Україна вступить до ЄС, — канцлер ФРН Олаф Шольц

"Гіркий розділ в історії нашого континенту закінчиться тим, що вільна Україна вступить до Європейського Союзу як повноправний член".

