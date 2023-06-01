Сенат Чеської Республіки підтримав вступ Україні в НАТО

1 июня 2023, 9:15

Сенат Чеської Республіки прийняв важливу резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до Організації Північноатлантичного договору.

У прийнятій постанові, зокрема, йдеться:



- Україна демонструє рішучість і готовність боронити євроатлантичні цінності.

- В інтересах безпеки Чеської Республіки, щоб Україна перемогла російську агресію та приєдналася до НАТО.

- Чехія підтримує навчання, надання зброї й іншого військового обладнання для України у координації із союзниками.



Окрім того, у резолюції Сенат Чехії наголошує, що Вільнюський саміт має підтвердити сильну політичну прихильність до України. Адже вступ України до НАТО значно посилить військовий потенціал Альянсу й збереже міжнародний порядок, заснований на правилах і нормах ООН.