A4Tech представила четыре компактные веб-камеры

2 июня 2023, 15:15

Компания A4Tech, один из ведущих производителей периферийных устройств, представила четыре новых веб-камеры – PK-710P, PK-810P, PK-825P и PK-980HA. Все модели записывают видео с частотой 30 кадров в секунду, а также имеют встроенный микрофон.



PK-710P снимает в разрешении 720p, в качестве объектива стоит HD Glass Lens. Камера с углом обзора 52°, диапазон фокусировки начинается от 60 см, при этом фокус фиксированный. Девайс записывает видео в формате MJPEG, передача данных осуществляется посредством USB 2.0. PK-710P обладает небольшими габаритами, весит всего 80 г – ее удобно закрепить на мониторе, а винтовое крепление позволяет использовать камеру на штативе.

PK-810P снимает в разрешении 720p, в качестве объектива также стоит HD Glass Lens. Угол обзора – 52°, а диапазон фокусировки начинается от 60 см. Фокус фиксированный. Девайс записывает видео в формате MJPEG, передача данных осуществляется посредством USB 2.0. Модель оснащена нескользящей подставкой, которая позволяет наклонять и вращать камеру на 360° в поисках подходящего угла.PK-825P снимает в разрешении 720p, в качестве объектива стоит HD Glass Lens. У модели широкий угол обзора – 70°, но диапазон фокусировки также начинается от 60 см, а фокус фиксированный. Девайс записывает видео в формате MJPEG, передача данных осуществляется посредством USB 2.0. PK-825P обладает относительно небольшими габаритами и весит 110 г. Камеру легко закрепить на мониторе, а благодаря винтовому креплению ?” ее можно использовать вместе со штативом.PK-980HA снимает в разрешении 1080p, в качестве объектива стоит FHD Glass Lens, также имеется автофокус. Среди представленных моделей у нее самый широкий угол обзора – 90°, диапазон фокусировки начинается от 10 см. Новинка записывает видео в формате MJPEG, а передача данных осуществляется посредством интерфейса USB 3.0. Камера обладает небольшими габаритами, весит 150 г, крепится к монитору. Винтовое крепление ?” позволяет закрепить ее на штативе.Все новинки подключаются при помощи USB-кабеля длиной 150 см. Модели доступны в черном цвете. Девайсы обладают лаконичным дизайном и впишутся в любое пространство, их также легко переносить. Веб-камеры от A4Tech – компактный и удобный вариант для работы и дома.