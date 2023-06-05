5 июня 2023, 17:45

Президент Грузии: Украина уже победила

«Президент Зеленский провел исключительную работу по мобилизации солидарности как в Европе так и за ее пределами, например в США. Сейчас он готовит контрнаступление, результаты которого мы скоро увидим», - заявила президент Зурабишвили в интервью France24. Она отметила, что верит в победу Украины и та, по ее мнению уже победила на войне.



Комментируя возобновление авиасообщения с РФ, она подчеркнула, что таким образом последняя пытается спровоцировать внутренние разногласия в Грузии.

