Спустя почти 4 года: Украина назначила нового посла в Грузии

27 января 2026, 13:15

Михаил Бродович назначен послом Украины в Грузии. Соответствующий указ подписал президент Зеленский.

Эта должность почти 4 года оставалась вакантной после отзыва предыдущего диппредставителя Долгова в марте 2022 г.В сентябре 2024 г. Украина отозвала временного поверенного в делах страны в Грузии Михаила Харишина. Тогда причиной такого решения глава МИД Украины Сибига отметил «непонимание им реалий дипломатии воюющего государства».Бродович начал работу в структуре МИД с 1990-х гг. В 2015-2022 гг. он был послом Украины в Словении.