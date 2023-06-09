Нова пошта безкоштовно доставить допомогу постраждалим від підриву ГЕС

9 июня 2023, 14:45

Мешканці міст та сіл, які опинились у зоні техногенної катастрофи через підрив окупантами Каховської ГЕС, потребують термінової допомоги.

Тисячі дорослих, дітей та літніх людей втратили все: у них немає житла, одягу, білизни, взуття, засобів гігієни тощо.



Нова пошта доставить безкоштовно гуманітарну допомогу постраждалим. Кожен охочий може принести необхідні речі, ліки або продукти тривалого зберігання у найближче відділення Нової пошти, а ми запакуємо та доставимо власним коштом.



Наші партнери з БФ “Онуки” склали список найнеобхідніших речей, яких потребують мешканці на перший час:



- продукти швидкого приготування, продукти тривалого зберігання виключно у заводському пакуванні;

- дитяче харчування для немовлят 0-2 років та памперси;

- засоби гігієни (побутової та особистої);

- вода у пластикових пляшках на 1 л або 1,5 л виключно у заводському пакуванні;

- корм для тварин;

- постільна білизна, ковдри, подушки, рушники;

- ліки;

- гумові чоботи та рукавиці;

- мотопомпи.



Як відправити посилку із допомогою для постраждалих:



1. Принесіть речі у найближче відділення Нової пошти

2. Передайте допомогу оператору

3. Отримувачем вкажіть БФ «Онуки» та зазначте, що відправка за рахунок отримувача

4. Нова пошта бере на себе всі витрати за доставку та пакування.