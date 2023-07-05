5 июля 2023, 8:45

Нідерланди виділяють новий пакет допомоги Україні на понад €118 млн

Кошти підуть на відновлення інфраструктури, охорону здоров’я, ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС і підтримку українських правозахисників, а також будуть виділені гранти для розвитку бізнесу, - повідомляється на сайті Кабміну Нідерландів.

