Нідерланди виділяють новий пакет допомоги Україні на понад €118 млн

Кошти підуть на відновлення інфраструктури, охорону здоров’я, ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС і підтримку українських правозахисників, а також будуть виділені гранти для розвитку бізнесу, - повідомляється на сайті Кабміну Нідерландів.
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