В Україні проведуть навчання на випадок можливого підриву Запорізької АЕС

23 июня 2023, 12:45

"Ми проведемо відповідні навчання з перекриттям доріг і відповідним розгортанням санітарних блокпостів, де ми перевірятимемо радіацію", - Клименко.



Не забувайте що радіація - це невидима смерть, без запаху і кольору, тому не можна відноситись до цієї загрози безвідповідально. Кіпушувати не треба, але всі ми знаєм з ким ведем війну- з підарасами, для яких не існує терміну «Принципи ведення війни» та турботи про цивільне населення. Висновки після того як русопідари підірвали Каховську ГЕС ми зробили, тому будьте пильні та слідкуйте за новинами.