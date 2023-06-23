23 июня 2023, 12:45

В Україні проведуть навчання на випадок можливого підриву Запорізької АЕС

"Ми проведемо відповідні навчання з перекриттям доріг і відповідним розгортанням санітарних блокпостів, де ми перевірятимемо радіацію", - Клименко.

Не забувайте що радіація - це невидима смерть, без запаху і кольору, тому не можна відноситись до цієї загрози безвідповідально. Кіпушувати не треба, але всі ми знаєм з ким ведем війну- з підарасами, для яких не існує терміну «Принципи ведення війни» та турботи про цивільне населення. Висновки після того як русопідари підірвали  Каховську ГЕС ми зробили, тому будьте пильні та слідкуйте за новинами.

 
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