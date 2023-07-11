У Вільнюсі розпочинається саміт НАТО

Зустріч глав держав та урядів НАТО, яка офіційно розпочнеться сьогодні у Вільнюсі у другій половині дня, відбувається у критичні для всієї євроатлантичної безпеки часи, на чому неодноразово наголошували керівники НАТО.
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