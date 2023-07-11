Франція передасть Україні ракети далекого радіусу дії, — Макрон

11 июля 2023, 12:45

Скоріш за все, мова йде про Storm Shadow, які раніше передала Великобританія. У Франції їх називають SCALP.

Дальність польоту понад 250 км, також їх легко можна адаптувати під СУ-24, які має Україна і вже успішно це робить.



Окрім цього, Німеччина підготувала новий пакет військової допомоги Україні обсягом 600 млн. євро, — Der Spiegel.



До нього увійде ЗРК Patriot, БМП, боєприпаси та безпілотники.



Також уряд Норвегії збільшив розмір фонду воєнної допомоги України з $240 мільйонів до $930 мільйонів.