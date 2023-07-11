11 июля 2023, 15:15

Польща зацікавлена, щоб Україна якнайшвидше вступила до НАТО, — Дуда

Польський лідер зауважив, що Україна має сильну армію з великим досвідом.



"Потрібно розуміти: якби Україну прийняли до НАТО сьогодні, під час війни, вона насамперед зажадала б застосувати п'яту статтю (статуту НАТО про військову допомогу у разі нападу - ред.). Це не лише занепокоєння Німеччини. Це побоювання, яке існує у багатьох країнах", - заявив Дуда.

