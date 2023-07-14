Bild опублікував деталі прийнятого плану оборони НАТО на випадок нападу Росії

14 июля 2023, 13:15

План передбачає розгортання 300 000-го військового угрупування. Крім того, Головнокомандувач силами НАТО в Європі в разі загрози зможе приймати деякі рішення без додаткових консультацій з Альянсом.

Особливо важливу роль в оборонних планах відіграє Німеччина. Країна має стати найважливішим логістичним вузлом для сил НАТО. Також обговорюється можливість відкриття другого штабу сухопутних сил НАТО в німецькому Вісбадені на додаток до вже існуючого штабу в турецькому Ізмірі;



Деякі країни Альянсу візьмуть на себе захист союзників на східному фланзі: Німеччина захистить Литву, Велика Британія — Естонію, а Канада — Латвію. Крім того, Альянс має намір захищатися від диверсій і саботажу шляхом посилення захисту трубопроводів та іншої критичної інфраструктури.



Союзники мають намір посилити підрозділи, оснащені важким озброєнням для ведення серйозних боїв, розвивати системи протиповітряної оборони та створювати запаси ракет великої дальності та артилерійських систем.



Країни-члени НАТО підтвердили своє зобов’язання збільшити витрати на оборону щонайменше до 2% свого ВВП

