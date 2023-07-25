Украинцев могут обязать работать дольше во время войны

25 июля 2023, 9:45

В Госслужбе по труду отметили, что такие правила предусмотрены принятым в марте 2022 года законом.

В частности, допускается увеличение рабочей недели до 60 часов, а продолжительность еженедельного непрерывного отдыха может быть сокращена до 24 часов – т.е. 1 выходной вместо 2-х.Речь идёт о работниках занятых на объектах критической инфраструктуры (оборонка, сфера обеспечения жизнедеятельности населения и т.д.).Важно, если работодатель примет решение об увеличении рабочего времени, платить своим сотрудникам он также должен будет больше - пропорционально увеличению нормы труда.