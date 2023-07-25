25 июля 2023, 10:45

До України вирушила нова партія Leopard від Іспанії, — Міноборони країни

Йдеться про відправку чотирьох танків Leopard 2A4 та 10 БТР М-113, а також машин швидкої допомоги, вантажівок та різних видів боєприпасів.


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