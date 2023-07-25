25 июля 2023, 15:15

США предоставят Украине нанодроны Black Hornet: СМИ

Эти дроны  норвежского производства весят всего 16 грамм вместе с камерой.

Они используются для разведки и идентификации целей.

«Пакет включает в себя множество боеприпасов — от ракет для высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS) и национальной усовершенствованной зенитно-ракетной системы (NASAMS) до «Стингеров» и «Джавелинов», - сообщает АР со ссылкой на собственные источники.

США также отправят:

гаубичные артиллерийские снаряды;
32 бронетранспортера Stryker;
оборудование для разминирования;
минометы;
ракеты Hydra-70;
28 миллионов патронов для стрелкового оружия.

Общая стоимость нового пакета американской помощи - около $ 400 млн.


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