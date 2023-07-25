США предоставят Украине нанодроны Black Hornet: СМИ

25 июля 2023, 15:15

Эти дроны норвежского производства весят всего 16 грамм вместе с камерой.



Они используются для разведки и идентификации целей.

«Пакет включает в себя множество боеприпасов — от ракет для высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS) и национальной усовершенствованной зенитно-ракетной системы (NASAMS) до «Стингеров» и «Джавелинов», - сообщает АР со ссылкой на собственные источники.



США также отправят:

гаубичные артиллерийские снаряды;

32 бронетранспортера Stryker;

оборудование для разминирования;

минометы;

ракеты Hydra-70;

28 миллионов патронов для стрелкового оружия.



Общая стоимость нового пакета американской помощи - около $ 400 млн.