Только в Украине: 5 уникальных растений нашей страны

26 июля 2023, 11:15

Скереда пурпурная

Растет на меловых и известняковых склонах Крыма. Многолетнее растение 10-50 см высотой цветет в июне-июле. Скереда занесена в Красную книгу Украины в статусе «Уязвимый».



Гвоздики южнобугские

Распространены на южных отрогах Приднепровской возвышенности (Кировоградская и Николаевская области). Произрастают в трещинах гранитных скал, каменисто-щебенчатой почве, осыпи. В Красную книгу занесены как «Уязвимый вид».



Шалфей кременецкий

Многолетнее травянистое растение. Его стебли достигают 70-85 см. Находится под охраной в природном заповеднике «Медоборы» и его филиале «Кременецкие горы», а также ботаническом заказнике Ваканцы». В Красной книге указан как «Редкий».



Василёк первичножемчужный

Двухлетник или озимый однолетник 40-130 см высотой. Растет на открытых песчаных аренах левобережья Бугского лимана между Ожарской и Кривой косами, лесных урочищах «Балабановка» и «Галициновка» Николаевщины. Популяции численностью несколько десятков тысяч особей занимают площадь 10-15 га. В Красной книге указан как «Исчезающий».



Астрагал одесский

Полукустик 40-100 см высотой со стержневой корневой системой. Произрастает в известняковых, кристаллических породах, каменисто-щебнистые почве Северного Причерноморья, правобережной степи. В Красной книге указан как «Редкий».











