8 апреля 2026, 12:45

Ученые вывели биолюминесцентные растения, способные освещать улицы

Генетически модифицированные растения излучают мягкое естественное сияние благодаря технологии редактирования генов.

Исследователи перенесли гены, отвечающие за выработку света, от светлячков и светящихся грибов в клетки растений.

На данный момент удалось вырастить более 20 видов сияющих растений, в том числе орхидеи, подсолнухи и хризантемы.

"Мы стремимся внедрить эту технологию в культурный туризм. Представьте себе долину, полную светящихся растений в темноте – это было бы похоже на перенос мира "Аватара" на Землю", – рассказывает основатель биотехнологической компании Magicpen Bio доктор Ли Жэньхань. 

Однако, по словам ученых, потенциал их разработки выходит за пределы необычной приманки для туристов. Биолюминесцентные растения могли бы обеспечивать освещение парков и общественных мест без электричества, полагаясь только на воду и питательные вещества.
