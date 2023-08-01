1 августа 2023, 11:45

ЮНЕСКО підтвердило пошкодження 270 культурних пам'яток в Україні

Станом на 20 липня, з 24 лютого 2022 року пошкоджено 116 релігійних об’єктів, 27 музеїв, 95 будівель, що представляють історичний та/або художній інтерес, 19 пам’ятників, 12 бібліотек, 1 архів.

