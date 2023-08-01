1 августа 2023, 14:15

Опубликован спутниковый снимок ремонта Керченского моста

Снимок опубликовал аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэд Африк.


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